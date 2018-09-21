В Беломорской базе Северного флота прошёл чемпионат по бегу

В Беломорской военно-морской базе Северного флота состоялся ежегодный чемпионат Архангельского территориального гарнизона по бегу на 3 километра в военной форме одежды. В соревнованиях приняли участие 56 спортсменов, представлявших 14 команд.

По результатам забегов на высшую ступень пьедестала поднялся представитель Учебного центра подготовки младших специалистов старшина 1 статьи Дмитрий Трегубов с результатом 11 минут 7 секунд. Уступив чемпиону 15 секунд, второе место занял матрос Денис Патрунов из отдельного дивизиона надводных кораблей охраны водного района. Замкнул тройку лидеров лейтенант бригады строящихся и ремонтирующихся подводных лодок Сергей Рыков. Он преодолел трёхкилометровую дистанцию за 11 минут 26 секунд.

Как сообщает пресс-служба СФ, в командном зачёте I место занял Учебный центр подготовки младших специалистов Объединенного учебного центра ВМФ России, II место - отдельный дивизион надводных кораблей охраны водного района; III место - соединение строящихся и ремонтирующихся подводных лодок.

Главный судья соревнований начальник физической подготовки Беломорской военно-морской базы майор Иван Митин отметил приблизительно равный уровень всех спортсменов-участников.