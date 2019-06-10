В Беломорской ВМБ Северного флота прошёл чемпионат по бегу

В Беломорской военно-морской базы Северного флота состоялся чемпионат Северодвинского гарнизона по бегу на 100 метров в военной форме одежды. В соревнованиях приняли участие 56 спортсменов из 14 команд. Чемпионом стал капитан-лейтенант Иван Веселов из Учебного центра подготовки младших специалистов объединённого учебного центра ВМФ России с результатом 12,58 секунды.

Второе место с одинаковым результатом 12,86 секунды поделили капитан-лейтенант Сергей Гайдай (штаб Беломорской ВМБ) и сержант Максим Брулёв (радиотехнический полк соединения ПВО Северного флота). Замкнул тройку призеров ещё один представитель учебного центра старшина 1 статьи Алексей Башкиров. Он пробежал стометровку за 13,05 секунды.

Как сообщает пресс-служба СФ, в общекомандном зачёте на вершину пьедестала почёта поднялась сборная Учебного центра подготовки младших специалистов ВМФ России, второе место заняли военнослужащие радиотехнического полка, третьими стали представители Центра обеспечения управления Беломорской ВМБ. Победителям и призерам были вручены грамоты и медали.