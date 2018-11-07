В Беломорской военно-морской базе Северного флота прошёл шефский концерт

В научно-техническом центре «Звёздочка» состоялся концерт артистов из делегации Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», шефствующей над тяжелым атомным подводным ракетным крейсером стратегического назначения «Дмитрий Донской», для военнослужащих Беломорской военно-морской базы, членов их семей и жителей Северодвинска.

Со сцены приветствовал зрителей и представлял выступающих артистов председатель межрегионального общественного движения ветеранов атомной энергетики и промышленности Владимир Огнёв.

В исполнении лауреата международных конкурсов в Италии, международного фонда камерной музыки «Звезды России и стран Европы» Наталии Ермаковой - обладательницы яркого лирико-колоратурного сопрано - прозвучали песни «Заздравная», «Санта Лючия», «Черноглазая казачка» и романс «Все, что было».

Затем на сцену вышел заслуженный артист России, человек-оркестр Вениамин Мясоедов, который блистательно играет на десятках духовых инструментов. Перед военнослужащими Беломорской военно-морской базы он мастерски исполнил композиции «Маленький цветок», «Полет шмеля», «Вернись», блюз и музыку из кинофильма «Ва-банк» на саксофоне, окарине (свистковой флейте) и свирели.

После него перед аудиторией выступил эстрадный певец Александр Чаркин с песнями «Усталая подлодка», «Снегири», «Чертово колесо» и романсом «Не для меня придет весна».

Зрители в зале напевали знакомые песни вместе с артистами и награждали их бурными аплодисментами после каждого номера, сообщает пресс-служба СФ.