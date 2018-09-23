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Мурманская область. Арктика23.09.18 13:55

В Беломорской военно-морской базе Северного флота состоялись сборы лейтенантов

В Беломорской военно-морской базе Северного флота состоялась встреча командования с лейтенантами - выпускниками высших военных учебных заведений 2018 года. Перед молодыми офицерами по кругу своих обязанностей выступили временно исполняющий обязанности военного коменданта военной комендатуры Северодвинского гарнизона майор Дмитрий Молчанов и начальник отдела по расчетам с личным составом Федерального казенного учреждения Объединенного стратегического командования Северного флота – 3-й финансово-экономической службы Александр Акулов.

О работе администрации Северодвинска по социальной защите молодых семей военнослужащих рассказала помощник заместителя главы администрации муниципального образования по социальным вопросам Юлия Кузьмина.

О решении жилищных вопросов с военнослужащими Беломорской военно-морской базы довел начальник управления муниципального жилищного фонда Игорь Соснин.

Как сообщает пресс-служба СФ, поделился своим опытом военной службы ветеран ВМФ, бывший командир БелВМБ в 2003-2009 годах, вице-адмирал запаса Олег Трегубов.

Временно исполняющий обязанности начальника полиции общественной безопасности Северодвинска подполковник полиции Игорь Диниев довел до собравшихся криминогенную обстановку в городе, обратил внимание выпускников на соблюдение законности при нахождении военнослужащих в городе после службы.

Со словами напутствия выступил командир Беломорской военно-морской базы контр-адмирал Константин Кабанцов. Он нацелил лейтенантов на добросовестное служение Отечеству, безукоризненное исполнение своих должностных обязанностей, пожелал успехов и карьерного роста.

Перед выпускниками высших военных учебных заведений 2018 года выступил эстрадный ансамбль Беломорской военно-морской базы «Северное сияние» с песнями отечественных композиторов, посвященных службе России и ее Военно-морскому флоту.

В заключение встречи молодым лейтенантам был показан фильм об истории и современной учебно-боевой деятельности Беломорской военно-морской базы.

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