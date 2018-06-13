В Беломорской военно-морской базе Северного флота в честь Дня России прошёл турнир по мини-футболу

На стадионе Беломорской военно-морской базы Северного флота состоялся турнир по мини-футболу, посвященный Дню России. В первенстве приняли участие 9 команд, состоящих из военнослужащих Северодвинского гарнизона.

Игры проходили по олимпийской системе. Матчи выдались упорными и зрелищными. Все команды бескомпромиссно боролись за победу. В ходе турнира болельщики увидели красивые комбинации, мощные удары, надежную игру вратарей.

По итогам турнира чемпионом стала сборная соединения строящихся и ремонтирующихся подводных лодок, второе место заняла команда плавучей технической базы перезарядки атомных реакторов, третьими на пьедестале почёта стали футболисты соединения надводных кораблей охраны водного района «БелВМБ».

Победители и призёры были награждены грамотами и медалями, сообщает пресс-служба СФ.