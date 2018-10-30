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Мурманская область. Арктика30.10.18 15:18

В библиотеках Мурманской области пройдет недельный марафон «Живой классики»

Девятилетний Пушкин цитировал наизусть «Илиаду», гимназиста Толстого увлекали русские былины и арабские сказки, мальчишкой Чехов штудировал церковные книги, а юная Марина Цветаева зачитывала до дыр «Дневник» Марии Башкирцевой. Что читают современные подростки? Что могут посоветовать им взрослые? В преддверии классных этапов «Живой классики» библиотеки проведут специальные встречи, лекции и мастер-классы, которые ответят на эти вопросы и помогут подросткам определиться в их читательском выборе.

Второй раз в России стартует неделя, посвященная подготовке к международному конкурсу юных чтецов «Живая классика», генеральными партнерами которого в этом году являются ГК «Просвещение» и компания «Норникель». В прошлом году в акции приняли участие более тысячи двухсот библиотек. Школьники, их родители, педагоги, методисты и библиотекари в течение недели вместе создавали литературное пространство, в которое каждый привнес что-то свое. Будь то предложенные книги для чтения, прочитанный наизусть отрывок, мнение о книжных новинках или вопрос писателю – всё это части фундамента неугасаемого интереса к книге. Стремление поддержать подростковый интерес к чтению и стал в свое время зерном самого масштабного сегодня литературно-образовательного проекта «Живая классика».

«Неделя «Живой классики» была придумана для того, чтобы библиотекари помогли найти книги участникам, живущим в таких местах, где нет ни книжного магазина, ни интернета, – рассказывает президент Фонда «Живая классика» Марина Смирнова. – Но акция быстро вовлекла и библиотеки больших городов, и школьные библиотеки. Сейчас идея заключается в том, чтобы привести в библиотеки читателей и помочь каждому подростку найти ту самую книгу, которая будет интересна именно ему, причём взять в библиотеке эту книгу можно совершенно бесплатно».

«Каждый из нас помнит первую прочтенную книгу, эмоции, которые эта книга дала, поддержку, поводы задуматься. «Неделя «Живой классики» наглядно демонстрирует, что литературное пространство нашей страны оживает, становится современным, пластичным и востребованным у детей и подростков. Наша задача – научить их использовать литературу и чтение максимально эффективно, мыслить шире и глубже. Талантливые ребята есть в каждом регионе, мы поможем им поверить в себя и свои идеи», – комментирует первый вице-президент группы компаний «Просвещение» Михаил Кожевников.

В этом году «Неделя «Живой классики» пройдет 19-25 ноября. Областные, районные, школьные библиотеки еще могут присоединиться к акции, отправив заявку до 18 ноября по форме

По итогам проведенных мероприятий сотрудники библиотек составят рекомендации по выбору произведений на конкурс на основе имеющегося книжного фонда, что станет хорошим подспорьем чтецам в поисках оригинального текста для своих выступлений.  

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