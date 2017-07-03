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Мурманская область. Арктика03.07.17 08:06

В библиотеке пройдут мероприятии, посвященные Всероссийскому дню семьи, любви и верности

5 июля в Мурманской областной специальной библиотеке для слепых и слабовидящих состоится литературно-поэтическая композиция «Свет любви».

Накануне празднования Всероссийского дня семьи, любви и верности читателей ждёт увлекательный рассказ об истории праздника, который несет в себе древние православные традиции, о муромских чудотворцах Петре и Февронии – покровителях семьи и брака в России, о других влюбленных парах, оставивших след в истории. Гости познакомятся с литературой о любви, семье, взаимоотношениях мужчины и женщины. В исполнении читателей прозвучат стихи, лирические песни и романсы. Все гости получат в подарок ромашку – цветок, который издревле считался на Руси символом любви.

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