В библиотеке пройдут мероприятии, посвященные Всероссийскому дню семьи, любви и верности

5 июля в Мурманской областной специальной библиотеке для слепых и слабовидящих состоится литературно-поэтическая композиция «Свет любви».

Накануне празднования Всероссийского дня семьи, любви и верности читателей ждёт увлекательный рассказ об истории праздника, который несет в себе древние православные традиции, о муромских чудотворцах Петре и Февронии – покровителях семьи и брака в России, о других влюбленных парах, оставивших след в истории. Гости познакомятся с литературой о любви, семье, взаимоотношениях мужчины и женщины. В исполнении читателей прозвучат стихи, лирические песни и романсы. Все гости получат в подарок ромашку – цветок, который издревле считался на Руси символом любви.