В библиотеке состоялась акция «Зимние праздники России»

20 января в центральном холле Мурманской областной детско-юношеской библиотеки была проведена акция «Зимние праздники России».

Россия богата зимой не только на снегопады и лютые морозы, но и на праздники. Посетители всех возрастных категорий приняли участие в беседе о том, какие праздники отмечали наши предки в зимние месяцы. Многие с удивлением узнали, что Новый год не всегда праздновали в ночь с 31 декабря на 1 января, а Платона и Романа прозвали Зимоуказателями за то, что по их дню судили о том, какой будет начинающаяся зима. Для юных северян стало открытием, что зимой множество народных праздников и у каждого свои традиции – в день Катерины-санницы устраивали гонки на санях, в Саввин день все собирались дома, а народная мудрость гласила: «Не ходи за порог – не мешай мостить дорог».

Как взрослым, так и детям сотрудники Центра правовой и социальной информации напомнили о правилах безопасности во время зимней прогулки. Участники мероприятия задавали вопросы про интересующие их праздники, отгадывали загадки о зиме. Юные мурманчане проявили свою фантазию: при помощи карандашей, фломастеров и аппликаций они создавали сказочные зимние узоры и украшали ими окно на бумаге. Для самых маленьких читателей была проведена игра «Идёт мороз – прячем ушки, щёчки, нос».

Совместное создание арт-объекта «Рисунки на морозных стёклах», красочная презентация и беседа о праздниках, сладкое угощение за выдающиеся творческие способности и знания – всё это создало детям радужное настроение на весь день.