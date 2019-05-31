В библиотеке состоялась творческая встреча «От истории коллекции к истории страны»

В областной научной библиотеке состоялась встреча с коллекционером и поэтом Станиславом Степановым, который приехал в Мурманск из города Малоярославца Калужской области.

Станислав Николаевич рассказал об истории самоварного производства в России с XVIII века, какие заводы производили самовары, о различных моделях, отличавшихся по форме и объёму, об основных деталях и устройстве. Также коллекционер представил свою коллекцию электросамоваров и рассказал историю их приобретения.