В библиотеку – за историей информации

26 марта пятиклассники из мурманской гимназии № 6 примут участие в познавательной викторине с использованием экспонатов музея информации в отделе электронных ресурсов Мурманского областной детско-юношеской библиотеки.

Ребята познакомятся с коллекцией музея, в которую входят различные устройства, занявшие важное место в быту современного человека и предназначенные для хранения, обработки и передачи информации. Многие из них уже давно вышли из употребления, о существовании некоторых большинство современных школьников даже не подозревают. Современным школьникам будет интересно увидеть, как, например, выглядел калькулятор или телефон, которым пользовались их бабушки и дедушки.

Кроме того, участники ответят на непростые вопросы «своей игры» и узнают, кого считают первым программистом, когда появился первый мобильный телефон, сколько весил самый первый жёсткий диск, что общего у ткацкого станка Жаккарда и компьютера и многое другое.

Мероприятие будет сопровождаться красочной медиапрезентацией и просмотром видеороликов.