В ближайшее время новый буксир «РБ-369» войдёт в состав кораблей Северного флота

Успешно завершён этап государственных испытаний новейшего буксира «РБ-369» (проекта 16609), построенного на санкт-петербургском предприятии «Пелла» для ВМФ России.

Планируется, что в ближайшее время Государственной приёмной комиссией будет подписан приёмный акт и буксир войдёт в состав Военно-морского флота. Постоянным местом дислокации буксира «РБ-369» станет, Северный флот.