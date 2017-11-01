Мурманская область. Арктика01.11.17 07:35
Буксир предназначен для выполнения буксировочных и кантовочных операций в порту, на рейдах и в прибрежных районах с удалением от места базирования до
100 миль, снятия с мели кораблей и судов, тушения пожаров на плавучих объектах и береговых сооружениях, а также хождения в разреженном однолетнем льду толщиной 0,6- 0,8 м.
В ближайшее время новый буксир «РБ-369» войдёт в состав кораблей Северного флота
Успешно завершён этап государственных испытаний новейшего буксира «РБ-369» (проекта 16609), построенного на санкт-петербургском предприятии «Пелла» для ВМФ России.
Планируется, что в ближайшее время Государственной приёмной комиссией будет подписан приёмный акт и буксир войдёт в состав Военно-морского флота. Постоянным местом дислокации буксира «РБ-369» станет, Северный флот.
Буксир предназначен для выполнения буксировочных и кантовочных операций в порту, на рейдах и в прибрежных районах с удалением от места базирования до
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-АналитикаРоссийские компании на 10% реже приглашают молодых специалистов на работу, чем в прошлом году
-ФоторепортажXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески
-Нам интересно Ваше мнение30.10.17: Концентрация углекислого газа в атмосфере Земли достигла самого высокого за последние 800 тысяч лет уровня, сообщает Всемирная метеорологическая организация, обещая людям серьёзные изменения климата. Кто больше всего виноват в этом?Проголосовало: 163 человека
-
Последние комментарии
Жека
27.10.17 21:43
А этот передел организовал замглавы администрации - обязал работников муниципального учреждения агитировать за его вновь созданную УК, организовал травлю в местной прессе и банкротство ООО "Наш дом".
Комментарий к новости:«Шулеры» очно-заочной смены управляющей компании прибыли в Оленегорск?
анна
27.10.17 20:40
Живу в Питере, дом новый, счетчики. Платим по факту потребления из расчета стоимости гикакалории на метр площади, ничего лишнего не доплачиваем и оборудование не допускает перетопа. И только отопитель
Комментарий к новости:Суммы перерасчёта за отопление шокировали жителей Мурманска
Людмила
27.10.17 01:22
Что ожидает мою дочь в ближайшее будущее, звать Екатерина , 04 апреля 1987 года рождения, родилась в 00час 30мин. Была замужем, воспитывает сына одна. Cпасибо!!!
Комментарий к новости:ЗНАКИ: На вопросы северян отвечает астролог Сергей Згазинский
-
Календарь
ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире12:00«Без свидетелей-2». Художественный сериал, 43 серия (12+)12:30«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)13:00«Международные новости». Информационная программа
-PRO ДеньгиКуриные яйца установили рекорд по росту цен за семидневку-PRO ВалютуРубль начинает день ростом-PRO ЭнергетикуЭлектроснабжение в Первомайском округе Мурманска восстановлено-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 1 ноября-PRO Нефть и газ3-8 долларов за баррель - себестоимость добычи нефти в России-PRO ЗаконыГрядущее решение о повышении МРОТ до уровня прожиточного минимума следует увязывать с предстоящими президентскими выборами