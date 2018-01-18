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Мурманская область. Арктика18.01.18 16:26

В ближайшее время повышения стоимости проезда в общественном транспорте не запланировано

Сегодня состоялась пресс-конференция главы администрации Мурманска Андрея Сысоева, посвященная итогам работы в 2017 году и планам на 2018 год.

Вопросы, заданные журналистами, касались реализации городских проектов, в том числе строительства социального жилья. Андрей Сысоев рассказал, что за время реализации программы построено 17 домов, переселено более 2200 человек, и эта работа будет продолжена. На эти цели предусмотрено финансирование из муниципального и регионального бюджетов.

– Ведётся строительство14-этажного жилого комплекса на Кольском проспекте, 10, в котором несколько этажей – порядка 45 квартир – выкуплено для переселения мурманчан, – отметил глава администрации Мурманска. – Кроме того, запланировано строительство еще одного социального дома на Жилстрое  – на улице Горького.

Продолжается работа по выявлению и ремонту пустующих муниципальных помещений. Оставшиеся без хозяев площади приводят в порядок и передают горожанам, нуждающимся в улучшении жилищных условий. В общей сложности для этих целей за последние годы в Мурманске отремонтировано более 400 помещений разной площади. Сейчас особое внимание уделено жилому району Росляково, где уже выявлено 49 таких квартир.

Не осталась без внимания и тема строительства котельной на улице Фестивальной. Напомним, АО «Мурманский морской рыбный порт» уведомило администрацию города о прекращении ресурсоснабжающей деятельности.

– В Мурманске будет построена новая, современная автоматизированная котельная. Сейчас проходит экспертизу проект строительства, – пояснил Андрей Сысоев.

Ещё один важный вопрос касался тарифов на проезд в городском общественном транспорте. С 2018 года возмещение межтарифной разницы и установление цены проездного билета относятся к полномочиям муниципалитета. Уже внесены соответствующие поправки в Устав города. Принимать решение по этому вопросу может глава администрации по согласованию с Советом депутатов.

– В ближайшее время повышения стоимости проезда в общественном транспорте не запланировано, поскольку вопрос требует очень серьезной экономической проработки, – заверил глава администрации Мурманска Андрей Сысоев.

Глава областного центра поблагодарил журналистов за плодотворную работу и вручил благодарственные письма.

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