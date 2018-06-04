В ближайшее время в Мурманской области будут реализованы 11 социально значимых проекта на сумму около 24 млн рублей

31 мая первый заместитель руководителя администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко провёл заседание координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов Президента РФ на развитие гражданского общества.

На заседании был сформирован перечень победителей в первом конкурсе президентских грантов 2018 года. В него вошла 1551 некоммерческая неправительственная организация, которым будут выделены гранты на общую сумму почти 3,15 млрд рублей на реализацию проектов по 13 направлениям.

Всего на первый конкурс 2018 года было представлено 9175 проектов из всех 85 субъектов страны.

Победителями от Мурманской области стали 11 проектов. Общая сумма грантов, привлеченная общественными организациями в Мурманскую область, составила 13,8 млн рублей, а размер собственного вклада этих организаций – более 10 млн рублей.

Для нашего региона это значит, что в ближайшее время будут реализованы 11 социально значимых проекта на сумму около 24 млн рублей.

II конкурс Фонда президентских грантов начинается с 16 июля 2018 года.