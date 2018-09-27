В ближайшем будущем система отношений между работником и работодателем радикально изменится – СПП Мурманской области

Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, в Мурманске состоялось расширенное заседание Совета Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области. В заседании приняли участие представители регионального бизнеса и органов законодательной и исполнительной власти Мурманской области. Основным вопросом заседания стало влияние последних изменений федерального законодательства на ведение бизнеса в регионах России.

В первую очередь участники встречи обсудили предстоящую реформу пенсионной системы. Как отметили собравшиеся, в ближайшем будущем система отношений между работником и работодателем радикально изменится. Представители бизнеса высказали свои опасения по поводу дополнительной финансовой нагрузки, которая ляжет на бизнес. Это и ужесточение санкций в отношении работодателей, и анонсированные правительством программы повышения квалификации для людей предпенсионного возраста – в рамках пенсионной реформы власти намерены организовать масштабную программу повышения квалификации граждан предпенсионного возраста, которая будет финансироваться из бюджета. Однако, как и когда эта система заработает, понимания на данный момент нет.

Так, крупные предприятия региона в настоящий момент самостоятельно занимаются переобучением своих сотрудников за счёт средств компании. А в связи с увеличением количества людей, которым может понадобиться такое переобучение, увеличится и бюджет предприятия на данные мероприятия.

Вторым блоком вопросов стало обсуждение неналоговых платежей, которыми обременён бизнес. По данным различных экспертных источников, в настоящий момент всего таких платежей в России насчитывается от 30 до 50 и более. Чтобы защитить бизнес от роста финансовой нагрузки правительство РФ предложило создать единый реестр неналоговых платежей. Пока такой реестр в России не сформирован, и платежи могут быть разными в зависимости от субъекта РФ, а также взиматься региональными властями.

Как отметил президент СПП МО Сергей Веллер, для установления контроля над финансовой нагрузкой предприятий, нам необходимо принять участие в систематизации неналоговых платежей.

10 октября в Москве пройдёт заседание правления Российского Союза промышленников и предпринимателей, в котором Сергей Веллер примет участие. На предстоящем заседании обсудят и вопросы регулирования неналоговых платежей.

К этой дате представителям бизнеса Мурманской области было предложено подготовить перечень платежей с конкретными цифрами, которыми в настоящий момент обременено их предприятие.