Российским инвалидам ищут новое названиеУ фонтана в МФК «Северное Нагорное» - место встречи изменить нельзя!
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика27.09.18 07:20

В ближайшем будущем система отношений между работником и работодателем радикально изменится – СПП Мурманской области

Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, в Мурманске состоялось расширенное заседание Совета Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области. В заседании приняли участие представители регионального бизнеса и органов законодательной и исполнительной власти Мурманской области. Основным вопросом заседания стало влияние последних изменений федерального законодательства на ведение бизнеса в регионах России.

В первую очередь участники встречи обсудили предстоящую реформу пенсионной системы. Как отметили собравшиеся, в ближайшем будущем система отношений между работником и работодателем радикально изменится. Представители бизнеса высказали свои опасения по поводу дополнительной финансовой нагрузки, которая ляжет на бизнес. Это и ужесточение санкций в отношении работодателей, и анонсированные правительством программы повышения квалификации для людей предпенсионного возраста – в рамках пенсионной реформы власти намерены организовать масштабную программу повышения квалификации граждан предпенсионного возраста, которая будет финансироваться из бюджета. Однако, как и когда эта система заработает, понимания на данный момент нет.

Так, крупные предприятия региона в настоящий момент самостоятельно занимаются переобучением своих сотрудников за счёт средств компании. А в связи с увеличением количества людей, которым может понадобиться такое переобучение, увеличится и бюджет предприятия на данные мероприятия.

Вторым блоком вопросов стало обсуждение неналоговых платежей, которыми обременён бизнес. По данным различных экспертных источников, в настоящий момент всего таких платежей в России насчитывается от 30 до 50 и более. Чтобы защитить бизнес от роста финансовой нагрузки правительство РФ предложило создать единый реестр неналоговых платежей. Пока такой реестр в России не сформирован, и платежи могут быть разными в зависимости от субъекта РФ, а также взиматься региональными властями.

Как отметил президент СПП МО Сергей Веллер, для установления контроля над финансовой нагрузкой предприятий, нам необходимо принять участие в систематизации неналоговых платежей.

10 октября в Москве пройдёт заседание правления Российского Союза промышленников и предпринимателей, в котором Сергей Веллер примет участие. На предстоящем заседании обсудят и вопросы регулирования неналоговых платежей.

К этой дате представителям бизнеса Мурманской области было предложено подготовить перечень платежей с конкретными цифрами, которыми в настоящий момент обременено их предприятие.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаНаселение России опять в демографической яме
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...НЕРАЗБЕРИХА ПРОИСХОДИТ В ГОЛОВАХ
-Ходят слухи…Кто на новенького?
-

Последние комментарии

Иван Петрович
26.09.18 14:57
Что-то часто стали задерживать членов правительства. Предлагаю переместить СК в здание горадминистрации (во времена СССР там в одно время милиция находилась) - легче будет проводить аресты.
Комментарий к новости:В Мурманской области задержали замминистра регионального правительства
Наталья
26.09.18 00:10
18.09.1971 будущее
Комментарий к новости:ЗНАКИ: В основе астрологии профессий лежит связь знаков Зодиака и планет с определёнными видами деятельности
Антонина Филатовна
25.09.18 22:07
Доиграется Артемьев в правду - задвинут это "зеркало" нашей жизни в тёмную комнату.
Комментарий к новости:Отсталая и полуфеодальная экономика России – диагноз ставит Игорь Артемьев
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире15:5070 лет Герою России генерал-полковнику Романову (0+)16:05«Рамки закона». Тематическая программа (12+)16:30«Ремонт по-честному». ТВ-шоу (16+)
-PRO ДеньгиБанк России предупреждает россиян о появлении в стране финансовой пирамиды-PRO ВалютуКурс евро снизился на 34 копеек, доллара вырос почти на 8 копеек-PRO ЭнергетикуРабочее колесо Верхнетуломской ГЭС с полувековой историей станет памятником-PRO ЖКХАвария на теплосетях в Полярных Зорях устранена-PRO Нефть и газДве новые залежи природного газа и газового конденсата открыты на Утреннем месторождении-PRO ЗаконыПредпенсионникам депутаты подарили два дня для прохождения диспансеризации
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
21.09.18: Как сообщает ВЦИОМ, более трети россиян, 39 процентов, верят в то, что есть безвредные виды алкоголя. Ещё год назад людей с таким мнением было 15 процентов. Как Вы думаете, с чем это связано?Проголосовало: 165 человек
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика