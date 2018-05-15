В ближайшие дни характер погоды в нашем регионе существенно не изменится

В ближайшие дни, 15-17 мая, Кольский полуостров будет находиться под влиянием малоградиентных барических полей. Характер погоды в этот период в нашем регионе существенно не изменится.

В регионе ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +3+8°, в центральных районах местами заморозки до -1°, днем +14+19°, в центральных районах до +23°.