В ближайшие дни начнётся монтаж четырёх кранов на площадке производства гравитационных платформ «НОВАТЭКа»

ПАО «Уралмашзавод» (УМЗ) начал поставку кранов в Мурманск для производства плавучих железобетонных оснований заводов по сжижению и перегрузке природного газа (СПГ) «НОВАТЭК».

Как сообщает пресс-служба УМЗ, всего в рамках заключенного контракта планируют поставить 64 мостовых крана грузоподъёмностью. Из них пять «гигантов» 300-тонников изготовят на Уралмаше. Часть оборудования поставит консорциум из питерского «АСК» и сызраньского «Тяжмаша». Контролирует процесс «Газпромбанк». Закончить поставки планируют не позже июля следующего года.

В настоящее время УМЗ доставил в Мурманск шесть кранов грузоподъемностью 10 тонн, 20 и 50 тонн. Специалисты «НОВАТЭКа» и УМЗ уже проверили геометрические параметры первого их них и провели прокрутку. Монтировать четыре грузоподъёмника начнут в ближайшие дни.

«Участие в реализации стратегически важного для России проекта и успешное выполнение заказа - поставка качественной продукции в установленные сроки, даст предприятию серьёзные конкурентные преимущества для укрепления своих позиций на рынке подъёмно-транспортного оборудования и развития этого направления», – отметил начальник управления сопровождения продаж ПАО «Уралмашзавод» Сергей Махаев.

Краны будут эксплуатироваться на производственных площадках Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений, который создается в рамках проекта «Арктик СПГ 2». Напомним, открыть данный завод «по изготовлению» СПГ-заводов «НОВАТЭК» планирует уже в следующем году.