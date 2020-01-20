В ближайшие три года Мурманская область получит более 1,5 млрд рублей из федерального бюджета на реконструкцию автоподъезда к Териберке. Об этом сегодня на оперативном совещании, которое провёл глава региона Андрей Чибис, рассказала заместитель губернатора Ольга Кузнецова. Напомним, решение о федеральном финансировании работ было принято по результатам обращения Андрея Чибиса в правительство России.

Как пояснила Ольга Кузнецова, реконструкция необходима, в первую очередь, для того, чтобы поднять и изменить профиль дорожного полотна, довести его до тех значений, которые позволят исключить снегозаносимость дороги – именно этот фактор является основной причиной частных перекрытий автоподъезда к Териберке. Единственным возможным решением в этом случае является асфальтобетонное покрытие дороги. Также в рамках реконструкции предусмотрено переустройство десяти водопропускных труб и одного мостового сооружения. После реконструкции дорога будет относиться к четвертой категории, расчетная скорость на участке будет составлять 80 км/ч.

Контракт с подрядчиком на реконструкцию первых 10 км дороги был заключен в конце прошлого года, сейчас ведётся заготовка материалов. Росавтодор предоставил первые 60 млн рублей на авансирование работ, в ближайшее время регион получит еще 100 млн рублей. На 2021 и 2022 годы на реконструкцию дороги предусмотрены средства в размере 700 млн рублей и 800 млн рублей соответственно. За три года будут реконструированы все 40 км автоподъезда к Териберке.

«Держите вопрос на контроле, чтобы мы делали эту дорогу параллельно с развитием самой Териберки. Тем самым мы обеспечим мощную туристическую точку роста нашей области», – подчеркнул Андрей Чибис, сообщает управление по взаимодействию со СМИ.