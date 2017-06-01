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Мурманская область. Арктика01.06.17 17:31

В ближайшие три года на реализацию мастер-плана развития Ковдора Мурманская область и «МХК «ЕвроХим» направят около 800 млн рублей

В ближайшие три года на реализацию мастер-плана развития Ковдора Мурманская область и «МХК «ЕвроХим» направят около 800 млн рублей. Соответствующее соглашение, которое является частью трехстороннего партнерства правительства Мурманской области, компании «ЕвроХим» и администрации Ковдорского района, было подписано сегодня на площадке Петербургского международного экономического форума-2017.

Соглашение предусматривает сотрудничество сторон в создании оптимальной социальной инфраструктуры моногорода Ковдор, в частности обновлении жилищно-коммунального комплекса и городского хозяйства. Совместные усилия будут также направлены на увеличение количества рабочих мест для местных жителей.

В рамках мастер-плана развития Ковдора на реализацию этих проектов в ближайшие три года будет направлено около 800 млн рублей. Финансирование будет осуществляться в равных долях за счет консолидированного бюджета Мурманской области и АО «МХК «ЕвроХим». Для оценки плана работ и определения приоритетов сторонами создана рабочая группа.

 

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