В ближайшие три года на реализацию мастер-плана развития Ковдора Мурманская область и «МХК «ЕвроХим» направят около 800 млн рублей. Соответствующее соглашение, которое является частью трехстороннего партнерства правительства Мурманской области, компании «ЕвроХим» и администрации Ковдорского района, было подписано сегодня на площадке Петербургского международного экономического форума-2017.

Соглашение предусматривает сотрудничество сторон в создании оптимальной социальной инфраструктуры моногорода Ковдор, в частности обновлении жилищно-коммунального комплекса и городского хозяйства. Совместные усилия будут также направлены на увеличение количества рабочих мест для местных жителей.

В рамках мастер-плана развития Ковдора на реализацию этих проектов в ближайшие три года будет направлено около 800 млн рублей. Финансирование будет осуществляться в равных долях за счет консолидированного бюджета Мурманской области и АО «МХК «ЕвроХим». Для оценки плана работ и определения приоритетов сторонами создана рабочая группа.