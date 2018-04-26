В ближайшие три года в Мурманской области будет расселено 129 аварийных домов, в новое благоустроенное жильё переедут более 1300 северян

В ближайшие три года в Мурманской области будет расселено 129 аварийных домов, в новое благоустроенное жилье переедут 1300 северян. Переселение коснется жителей Мурманска, Мончегорска, Кандалакши, Зеленоборского, Ковдорского района, Никеля и Умбы, сообщила губернатор Марина Ковтун, выступая перед депутатами областной Думы с ежегодным отчётом о деятельности регионального правительства.



«Это инициатива региона. На эти цели из областного бюджета планируется выделить почти 947 млн рублей, из местных бюджетов ещё – 132 млн», – сказала Марина Ковтун.



Глава региона напомнила, что в 2017 в Мурманской области была успешно завершена семилетняя программа расселения аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2012 года.