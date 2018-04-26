Мурманская область. Арктика26.04.18 15:48
В ближайшие три года в Мурманской области будет расселено 129 аварийных домов, в новое благоустроенное жилье переедут 1300 северян. Переселение коснется жителей Мурманска, Мончегорска, Кандалакши, Зеленоборского, Ковдорского района, Никеля и Умбы, сообщила губернатор Марина Ковтун, выступая перед депутатами областной Думы с ежегодным отчётом о деятельности регионального правительства.
В ближайшие три года в Мурманской области будет расселено 129 аварийных домов, в новое благоустроенное жильё переедут более 1300 северян
В ближайшие три года в Мурманской области будет расселено 129 аварийных домов, в новое благоустроенное жилье переедут 1300 северян. Переселение коснется жителей Мурманска, Мончегорска, Кандалакши, Зеленоборского, Ковдорского района, Никеля и Умбы, сообщила губернатор Марина Ковтун, выступая перед депутатами областной Думы с ежегодным отчётом о деятельности регионального правительства.
«Это инициатива региона. На эти цели из областного бюджета планируется выделить почти 947 млн рублей, из местных бюджетов ещё – 132 млн», – сказала Марина Ковтун.
Глава региона напомнила, что в 2017 в Мурманской области была успешно завершена семилетняя программа расселения аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2012 года.
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Последние комментарии
Ингмар
23.04.18 14:11
Страсти вы тут пишите. но это ведь дела ушедших лет?
Елена Гальцова
23.04.18 14:10
Это конечно да. но, может, стоить написать о чем-то другом, например, когда мы в наших магазинах увидим дешевую рыбу? когда, как раньше, выйдем в рыбный магазин и купим все, чего душа пожелает?
Иван Андреевич
23.04.18 14:07
Сегодня вообще все говорят о рыбе. Важная тема, нужная. Даже если не о наших победах, а о наших проблемах.
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