В ближайшие три года за счёт областного бюджета более 1300 северяне переедут из аварийного в комфортное жильё

В ближайшие три года в Мурманской области за счет собственных средств планируется переселить более 1300 граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2014 года, – это 129 домов. На эти цели из областного бюджета планируется направить 950 млн рублей, из местных – более 130 млн рублей.

«В этом году мы завершили семилетнюю программу расселения северян из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2012 года. Но завершение этой программы, конечно, не решило проблему полностью. Из аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2012 года, требуется расселить ещё почти 9 тысяч северян», - сказала Марина Ковтун, добавив, что с определением постоянно действующих механизмов переселения граждан из аварийного жилья на федеральном уровне эта работа пойдет быстрее.