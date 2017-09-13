В ближайшие выходные ЗАТО Александровск отметит Дни городов Полярного и Снежногорска

Основные мероприятия ждут жителей в субботу, 16 сентября. Главным подарком для снежногорцев станет массовое гуляние «Наш город родной, мы тебя поздравляем», которое развернется на площади им. В.В. Мурко в 14 часов. Гости праздника смогут поучаствовать в благотворительной акции «Добрый хот-дог» в рамках благотворительного проекта «Копилка добра».

Творческие коллективы подготовили праздничную программу для жителей города воинской славы. Старт праздничной программе буден дан в 17.00 на пл. Двух капитанов. В этот же день в городском историко-краеведческом музее торжественно откроется выставка фотоархивов Евераста Баландина «Война. Фотосвидетельство» из фондов Тотемского музейного объединения. Начало в 13 часов.

Финальным аккордом праздника в Полярном станет фейерверк. Вспышки салюта озарят город воинской славы в 21.00.

Помимо концертной программы александровцев ждут разнообразные акции и спортивные мероприятия.