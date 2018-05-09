В больнице в Мурманске умер 16-летний подросток из Снежногорска

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области по факту смерти несовершеннолетнего мальчика в одном из медицинских учреждений города Мурманска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

По данным следствия, 25 апреля 2018 года в медико-санитарную часть №120 города Снежногорска Мурманской области с жалобами на боли в грудной клетке поступил мальчик, 2002 года рождения. Несовершеннолетний был госпитализирован в хирургическое отделение, затем переведен в реанимационное отделение ГОБУЗ «Мурманская детская клиническая больница», где в вечернее время 03 мая скончался.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего, изучается медицинская документация, назначены соответствующие экспертизы. В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям медицинских работников всех учреждений, в которых оказывалась медицинская помощь ребенку.