В бригаде морской пехоты Северного флота открыта Аллея Героев

В 61-й отдельной Краснознамённой Киркенесской бригаде морской пехоты Северного флота состоялись праздничные мероприятия, посвящённые Дню морской пехоты. Поздравить морских пехотинцев в посёлок Спутник (Мурманская область) прибыл командующий Северным флотом Герой России вице-адмирал Александр Моисеев. Он отметил, что сегодня бойцы соединения по праву считаются элитой флота. Без их участия не обходится ни один дальний поход надводных кораблей и судов обеспечения, а также ни одно крупное учение войск и сил Северного флота в Арктике, а также других районах Мирового океана.

Группа морских пехотинцев Северного флота продемонстрировала высокий профессионализм на первом Российско-Китайско-Южноафриканском военно-морском учении в Южной Атлантике. Оно прошло 28-29 декабря у мыса Доброй Надежды. Заполярные «чёрные береты» в составе досмотровых групп освобождали судно, захваченное условными террористами.

Вице-адмирал Александр Моисеев вручил награды и грамоты отличившимся военнослужащим бригады, а также Приз главнокомандующего ВМФ зенитному ракетно-артиллерийскому дивизиону соединения, ставшему лучшим в состязании между частями ПВО по тактической и огневой подготовке с выполнением ракетной стрельбы по воздушным целям.

Также командующий Северным флотом принял участие в церемониях возложения цветов и венков к памятнику погибшим морским пехотинцам и открытии Аллеи Героев, созданной на территории соединения напротив здания штаба. На аллее установлены пьедесталы для 10 бюстов Героев Российской Федерации, которые проходили службу в морской пехоте Северного флота.

Как сообщает пресс-служба СФ, в рамках проведения праздничных мероприятий для гостей бригады была развёрнута выставка вооружения и военной техники, установлена палатка с угощениями. Морские пехотинцы осеннего призыва на плацу продемонстрировали строевую выправку и приёмы с оружием в движении и стоя. Бойцы разведывательных подразделений показали приёмы рукопашного боя.

Самым зрелищным эпизодом стал демонстрационный бой в городе и разгром колонны незаконного вооружённого формирования. В ходе условных боевых действий морские пехотинцы показали зрителям огневую, горную и десантно-штурмовую подготовку, а также умение управлять различными видами боевой техники от бронетранспортёров до армейских снегоходов, поступивших на вооружение несколько лет назад.