В бюджете 2020 года забыли про проекты «НОВАТЭКа»

Проекты «НОВАТЭКа» не попали в федеральный бюджет на 2020 год, несмотря на поручения президента и принятое постановление правительства, пишет «Коммерсантъ». Компании нужно около 124 млрд рублей для создания федеральной инфраструктуры терминала «Утренний» и перегрузочных комплексов СПГ на Камчатке и в Мурманске.

В Минфине газете сообщили, что правкомиссия по бюджетным проектировкам при формировании закона о бюджете на 2020-2022 годы решила рассмотреть возможность выделения средств на терминал «Утренний» на 2021 год при формировании закона о бюджете на 2021-2023 годы.

В «НОВАТЭКе» ожидают, что «принятые постановления правительства будут выполнены, и работы по строительству объектов федеральной собственности как по терминалу «Утренний», так и по подходному каналу будут проведены в полном объеме и в соответствии с плановыми сроками завершения в 2022 году». В компании напомнили, что эти средства нужны для обеспечения большей части грузооборота по СМП, который, согласно указу президента, должен вырасти до 80 млн тонн в год к 2024 году.