В бюджете флотской столицы увеличиваются поступления и расходы

14 сентября под председательством временно исполняющего обязанности главы ЗАТО г.Североморск Евгения Алексеева состоялось внеочередное заседание Совета депутатов флотской столицы. Депутаты приняли решение о досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов ЗАТО г.Североморск Абрамова А.П.

Изменения в бюджет ЗАТО г.Североморск затронули основные параметры бюджета 2017 года, в результате объём доходов возрос за счёт поступления средств населения на реализацию проектов по поддержке местных инициатив, сверх запланированного, а также, за счёт уточнения объёмов поступлений по доходам, администрируемых комитетом имущественных отношений.

Также изменился и объём расходов на 9,6 миллиона рублей. Это связано с необходимостью перераспределения ассигнований по итогам рассмотрения главой администрации ЗАТО г.Североморск обращений главных распорядителей бюджетных средств.

Депутаты внесли изменения в положение «Об Управлении финансов администрации ЗАТО г.Североморск» и не согласились с передачей нескольких помещений в безвозмездное пользование.