В бюджете флотской столицы выросли и доходы, и расходы

26 ноября под председательством руководителя представительного органа власти флотской столицы Евгения Алексеева состоялось заседание Совета депутатов ЗАТО г. Североморск. В нём приняли участие заместитель главы ЗАТО г. Североморск Андрей Федулов, главные распорядители бюджетных средств, заместитель прокурора города Североморск Игорь Борисенко, жители Североморска.

Депутаты внесли очередные изменения в бюджет ЗАТО г. Североморск. Объём доходов составил 3283720,0 тысяч рублей, а объём расходов составил 3402770,0 тысяч рублей. И доходы, и расходы выросли на одну и ту же сумму – 70496,3 тысячи рублей.

Изменения расходной части бюджета вызваны увеличением ассигнований главных распорядителей бюджетных средств с целью исполнения возложенных полномочий.

Внесены изменения в решение Совета депутатов «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании ЗАТО г. Североморск», которые коснулись вопросов управления муниципальным долгом и муниципальных внутренних заимствований, в соответствии с Бюджетным кодексом РФ.

Принято решение о внесении изменений в земельный налог. Ставка земельного налога в отношении земельных участков сельскохозяйственного назначения, участков, занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса, участков, не используемых в предпринимательской деятельности, а также ограниченных в обороте в соответствии с законодательством, сохраняется в размере 0,3%.

Изменения коснулись налога на имущество физических лиц. Участки для ведения дачного хозяйства теперь называются садовыми земельными участками. Изменена налоговая ставка с 2% до 1,5% в отношении объектов налогообложения с целью соразмерности налоговой нагрузки на предпринимателей, применяющих специальные налоговые режимы в части уплаты налога на имущество физических лиц, в отношении объектов, налоговая база которых определяется как кадастровая стоимость.

Утверждены решения, касающиеся изменения в стратегию социально-экономического развития ЗАТО г. Североморск на 2019-2025 годы, в Положение об организации и проведении публичных слушаний, по вопросам градостроительной деятельности. Принято решение об утверждении Положения о порядке оплаты заинтересованным лицам расходов, связанных с организацией и проведением публичных слушаний, по отдельным вопросам градостроительной деятельности. Возмещению заинтересованными лицами подлежат расходы органов местного самоуправления ЗАТО г. Североморск, связанные с организацией и проведением на территории ЗАТО г. Североморск публичных слушаний.

Возмещению подлежат затраты, связанные с отвлечением трудовых ресурсов органов местного самоуправления ЗАТО г. Североморск, увеличение канцелярских, почтовых и транспортных расходов, обусловленные организацией и проведением публичных слушаний.

Итоги продажи муниципального имущества без объявления цены и заключения с покупателем договора купли – продажи по её итогам будут проводиться в соответствии с новым порядком, который утвердили депутаты.

Принят новый Прогнозный план приватизации муниципального имущества ЗАТО г. Североморск на 2020-2022 годы. Программа устанавливает организационные и правовые основы преобразования отношений собственности в ЗАТО посредством приватизации муниципального имущества, определяет имущество, подлежащее приватизации в 2020-2022 годах. Он касается объектов, которые не заинтересовали арендаторов, и которые могут быть приватизированы. Это позволит увеличить доходную часть бюджета за счёт поступления средств от приватизации.

Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Мурманской области в безвозмездное пользование передано муниципальное нежилое помещение площадью 109,9 метра в доме № 26 по улице Душенова сроком на пять лет. Это учреждение оказывает услуги населению.