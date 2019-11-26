Кольская АЭС спасает от голода диких лошадей Терского берегаЕвгений Никора или Андрей Сахаров - сити-менеджера Мурманска депутаты горсовета выберут 28 ноября
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика26.11.19 11:24

В бюджете флотской столицы выросли и доходы, и расходы

26 ноября под председательством руководителя представительного органа власти флотской столицы Евгения Алексеева состоялось заседание Совета депутатов ЗАТО г. Североморск. В нём приняли участие заместитель главы ЗАТО г. Североморск Андрей Федулов, главные распорядители бюджетных средств, заместитель прокурора города Североморск Игорь Борисенко, жители Североморска.

Депутаты внесли очередные изменения в бюджет ЗАТО г. Североморск. Объём доходов составил 3283720,0 тысяч рублей, а объём расходов составил 3402770,0 тысяч рублей. И доходы, и расходы выросли на одну и ту же сумму – 70496,3 тысячи рублей.

Изменения расходной части бюджета вызваны увеличением ассигнований главных распорядителей бюджетных средств с целью исполнения возложенных полномочий.

Внесены изменения в решение Совета депутатов «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании ЗАТО г. Североморск», которые коснулись вопросов управления муниципальным долгом и муниципальных внутренних заимствований, в соответствии с Бюджетным кодексом РФ.

Принято решение о внесении изменений в земельный налог. Ставка земельного налога в отношении земельных участков сельскохозяйственного назначения, участков, занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса, участков, не используемых в предпринимательской деятельности, а также ограниченных в обороте в соответствии с законодательством, сохраняется в размере 0,3%.

Изменения коснулись налога на имущество физических лиц. Участки для ведения дачного хозяйства теперь называются садовыми земельными участками. Изменена налоговая ставка с 2% до 1,5% в отношении объектов налогообложения с целью соразмерности налоговой нагрузки на предпринимателей, применяющих специальные налоговые режимы в части уплаты налога на имущество физических лиц, в отношении объектов, налоговая база которых определяется как кадастровая стоимость.

Утверждены решения, касающиеся изменения в стратегию социально-экономического развития ЗАТО г. Североморск на 2019-2025 годы, в Положение об организации и проведении публичных слушаний, по вопросам градостроительной деятельности. Принято решение об утверждении Положения о порядке оплаты заинтересованным лицам расходов, связанных с организацией и проведением публичных слушаний, по отдельным вопросам градостроительной деятельности. Возмещению заинтересованными лицами подлежат расходы органов местного самоуправления ЗАТО г. Североморск, связанные с организацией и проведением на территории ЗАТО г. Североморск публичных слушаний.

Возмещению подлежат затраты, связанные с отвлечением трудовых ресурсов органов местного самоуправления ЗАТО г. Североморск, увеличение канцелярских, почтовых и транспортных расходов, обусловленные организацией и проведением публичных слушаний.

Итоги продажи муниципального имущества без объявления цены и заключения с покупателем договора купли – продажи по её итогам будут проводиться в соответствии с новым порядком, который утвердили депутаты.

Принят новый Прогнозный план приватизации муниципального имущества ЗАТО г. Североморск на 2020-2022 годы. Программа устанавливает организационные и правовые основы преобразования отношений собственности в ЗАТО посредством приватизации муниципального имущества, определяет имущество, подлежащее приватизации в 2020-2022 годах. Он касается объектов, которые не заинтересовали арендаторов, и которые могут быть приватизированы. Это позволит увеличить доходную часть бюджета за счёт поступления средств от приватизации.

Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Мурманской области в безвозмездное пользование передано муниципальное нежилое помещение площадью 109,9 метра в доме № 26 по улице Душенова сроком на пять лет. Это учреждение оказывает услуги населению.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ НЕДОРАЗУМЕНИЯ В МОРСКОМ ПОРТУ МУРМАНСК
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей...Резко увеличить нашу активность
-Ходят слухи…Мышиная возня под окнами областной администрации
-

Последние комментарии

Юрий
26.11.19 09:50
Евгений! Не передергивайте факты. В своей статье Вы, как раз, большую часть текста посвятили шести перевалочным комплексам, в том числе РПК "Норд" и РПК "ЛК Волга". Перечитайте свою статью. Извините,
Комментарий к новости:ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ НЕДОРАЗУМЕНИЯ В МОРСКОМ ПОРТУ МУРМАНСК
Чистильщик
25.11.19 23:59
Когда вы уже нажретесь зарплатами! Упыри.
Комментарий к новости:Депутаты приводят региональные законы в соответствие с федеральным законодательством
Евгений
25.11.19 18:50
Уважаемый Юрий! В моей статье в основном идёт речь о событиях, которые произошли в 2019 году: распоряжение правительства об изменении границ порта Мурманск, строительство РПК в губе Могильная, незако
Комментарий к новости:ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ НЕДОРАЗУМЕНИЯ В МОРСКОМ ПОРТУ МУРМАНСК
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире15:50«Tele Travel». Информационная программа (12+)16:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)16:30«Сделано в СССР». Научно-популярная передача (12+)
-PRO ДеньгиОптовики снижают цены на мороженую рыбу, а в рознице их держат на прежнем уровне-PRO ВалютуКурс доллара вырос на 26 копеек, евро - на 20 копеек-PRO ЭнергетикуЭлектроснабжение Африканды полностью восстановлено-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 26 ноября-PRO Нефть и газСЕВЕРНЫЙ ЛОКОМОТИВ НАБИРАЕТ СКОРОСТЬ-PRO ЗаконыДепутаты поддержали изменения в закон РФ, касающийся вопросов охраны здоровья детей в образовательных организациях
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
12.11.19: Жителям Дальневосточного федерального округа предлагают вернуть прежний возраст выхода на пенсию: 55 лет для женщин и 60 для мужчин. Как Вы относитесь к этой инициативе Николая Харитонова, депутата Госдумы?Проголосовало: 633 человека
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика