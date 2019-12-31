В центр Мурманска приходит Новый год - будет ограничено движение, остановка и стоянка транспортных средств

В Мурманске в связи с праздничными мероприятиями будет ограничено движение, остановка и стоянка транспортных средств, за исключением имеющих спецпропуска установленного образца:

– по улице Ленинградской - от улицы Воровского до улицы Профсоюзов - с 8 до 22 часов 31 января;

– по улице Воровского - от проспекта Ленина до улицы Коминтерна - с 22 часов 31 декабря до 5 часов 1 января.

Запрещено движение, остановка и стоянка транспортных средств:

– по улице Ленинградской - от улицы Воровского до улицы Профсоюзов - с 22 часов 31 декабря до 5 часов 1 января;

– по улице Воровского - от проспекта Ленина до улицы Коминтерна - с 22 часов 31 декабря до 5 часов 1 января.

При необходимости, в случае увеличения количества пешеходов, переходящих проезжую часть по проспекту Ленина, временно будет приостановлено движение транспортных средств по проспекту Ленина от пересечения с улицей Комсомольской до пересечения с улицей Профсоюзов, в период с 22 часов 31 декабря до 5 часов 1 января. Предусмотрена установка дополнительных временных дорожных знаков для ограничения движения транспортных средств по проспекту Ленина в период проведения праздничных мероприятий.