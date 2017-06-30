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Мурманская область. Арктика30.06.17 15:18

В центральном сквере Мурманска проложен экологический маршрут

Первыми по новому экологическому маршруту «Площадь Пять Углов в городе Мурманске» сегодня прошли школьники из летнего оздоровительного лагеря на базе гимназии № 8. На торжественной презентации маршрута ребят приветствовал заместитель губернатора Евгений Никора. Он рассказал о работе правительства Мурманской области по созданию экологических маршрутов, которые позволят жителям и гостям города узнать больше о его истории и озеленении, развитии и становлении современного облика. Презентация первого такого маршрута состоялась в сентябре прошлого года в сквере на улице Ленинградской.

«В Год экологии мы с вами должны узнавать как можно больше о природе родного края, своего города. Сегодня мы пройдем по новому экологическому маршруту в сквере, расположенном в самом сердце Мурманска. Его непростая история тесно связана с судьбой самого города. Первые посадки растений здесь были проведены в 1941 году, и вернуться к вопросам озеленения Мурманска удалось лишь после окончания войны. Сегодня этот сквер – красивейшее место на карте города. Теперь жители и гости города смогут не просто отдохнуть в этом сквере, но и узнать что-то новое об истории нашего края, его уникальной природе», – отметил Евгений Никора.

Экскурсию для ребят с остановками у основных ботанических и культурно-исторических объектов сквера провели разработчики маршрута: Ольга Макарова – заслуженный эколог Российской Федерации, кандидат биологических наук, автор более трехсот научных публикаций, и Елена Дудакова – эколог, автор и соавтор более пятидесяти публикаций и книг по краеведению, истории народного образования.

В завершение экскурсии сотрудники регионального министерства природных ресурсов и экологии вручили ребятам брошюры «Площадь Пять Углов в городе Мурманске» и буклеты «Сквер на площади Пять Углов в городе Мурманске». Заместитель министра природных ресурсов и экологии Людмила Сатановская передала гимназии №8 второе издание Красной книги Мурманской области.

Повторить экскурсию по маршруту может любой желающий – в этом помогут установленные в сквере информационные таблички. Электронные версии брошюр с познавательными очерками о Мурманске, фотографиями растений и птиц, которых можно встретить в городе, размещены на сайте министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области.

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