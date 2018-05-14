в Центральной библиотеке поселка Никель состоялся мастер-класс по каллиграфии

На прошлой неделе в Центральной библиотеке поселка Никель в рамках проекта «Счастливые истории» состоялся мастер-класс по каллиграфии и леттерингу.

Каждый находит в каллиграфии что-то свое: кому-то она необходима для профессионального роста (студентам - искусствоведам, дизайнерам, рекламным агентам), а кому-то для расширения своих собственных горизонтов. Оказывается, что для многих людей совершенствование почерка и освоение техники разных шрифтов позволяет погрузиться в медитативное состояние и отвлекает от суеты повседневности. Участников мастер-класса знакомили с историей европейских почерков, с разными стилями и инструментами, научили правильно держать кисть.