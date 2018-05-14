В Центральной библиотеке поселка Никель в рамках программы «Подвиг народа» прошли мероприятия со школьниками

С 3 по 11 мая в рамках программы «Подвиг народа» в Центральной библиотеке посёлка Никель были проведены мероприятия ко Дню Победы для ребят средних классов школ: урок «Память нашу не стереть годами», медиаэкскурс «По городам-героям», час информации «Главный голос страны».

Все мероприятия завершались словами о том, что нельзя забывать, какой ценой было заплачено за нашу мирную жизнь. Мы должны помнить своих героев. Народ, забывший своё прошлое, не имеет будущего.