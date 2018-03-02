В Центральной детской библиотеке Полярного прошёл мастер-класс погружения в виртуальный мир

Для специалистов муниципальных и школьных библиотек ЗАТО Александровск состоялся мастер-класс «Методика проведения квест-игр в библиотеке».

Участники мероприятия отметили, что в стремительно меняющейся окружающей действительности и напряженных буднях человек ищет отдушину и новые ощущения для испытания положительных и ярких эмоций.

В подавляющей массе молодёжь и детская аудитория, а часто и многие взрослые, находят искомое в виртуальном мире – «плавая» в интернет-группах, информационных потоках, погружаясь в виртуальные игры.

Однако сегодня современные библиотеки способны успешно конкурировать с сетевыми развлечениями, делая при этом акцент, прежде всего, на интеллектуальную и духовную составляющую.

Участники мастер-класса познакомились с новыми видами досуга, направленными на сотрудничество с различными молодежными структурами и организациями города. Рассмотрели существующие жанры квест-индустрии и возможности их применения в условиях библиотечного пространства и городов ЗАТО.