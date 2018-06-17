В центральной городской библиотеке главной базы Северного флота состоится выставка художественных работ матроса по призыву

В читальном зале североморской центральной городской библиотеки имени Леонида Крейна состоится выставка творческих работ художника Ивана Белова, проходящего военную службу по призыву в арсенале комплексного хранения центра материально-технического обеспечения Северного флота.

Как сообщает пресс-служба СФ, 20-летний матрос Иван Белов родился в посёлке Палех Ивановской области - центре русского народного промысла - лаковой палехской росписи. Он окончил Палехское художественное училище имени Максима Горького по специальности декоративно-прикладное искусство и народные промыслы после чего был призван на Северный флот.

В свободное от выполнения служебных обязанностей время матрос занимался рисованием акварелью, росписью ручных поделок. Творческих работ, созданных за время службы на Северном флоте, набралось сразу на три экспозиции: «Север в красках акварели», «Вспоминая край родной…» и «Палех. Золотые фантазии». С 17 июня все они будут представлены в североморской библиотеке.