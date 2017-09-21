В центральных районах Кольского полуострова ожидаются заморозки до -4º

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду нашего региона определяет антициклон, смещающийся с Баренцева моря на восток Кольского полуострова и далее на Архангельскую область. По Мурманской области ожидается местами слабый дождь.

Завтра в Мурманской области будет переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днём местами небольшой дождь. Ветер южный ночью слабый, днём умеренный. Температура воздуха ночью от 0 до +5º, в центральных районах заморозки до -4º, днём +6+11º.