В центральных районах Мурманской области местами ожидаются заморозки до -3°

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет южная периферия циклона, расположенного в Баренцевом море. По Мурманской области ожидается порывистый ветер, местами пройдёт небольшой дождь, в ночные часы в отдельных районах возможны заморозки.

Завтра в Мурманской области будет переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью от 0 до +5°, в центральных районах местами заморозки до -3°, днём +5+10°.

***

На большинстве рек Кольского полуострова отмечается спад дождевого паводка, пик которого наблюдался 16-17 сентября. Уровни воды на реках близки к прошлогодним, на реках востока, юго-востока области - выше на 30-90 см. Уровни воды превышают среднемноголетние уровни летне-осенней межени на 20-95 см, на реках Поной и Умба - на 1,2-2,0 метра. Температура воды 19 сентября на реках и небольших озёрах равна 5,0-8,0°, на горных реках 3,5-4,5°, на крупных водоёмах - 8,0-11,0°. Температура воды в реке Кола 19 сентября на 8 часов была равна 6,4°.