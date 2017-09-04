В центральных районах Мурманской области ночью температура воздуха будет опускаться до -5°

Как сообщает Мурманское УГМС, Мурманская область находится под влиянием антициклона, формирующегося на севере Скандинавии. Антициклон, медленно смещаясь в восточном направлении, принесёт в наш регион тёплую, сухую погоду.

Завтра в Мурманской области будет переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный ночью слабый, днём умеренный. Температура воздуха ночью +3+8º, в центральных районах заморозки -1-5°, днём +13+18°