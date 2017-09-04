Мурманская область. Арктика04.09.17 18:02
В центральных районах Мурманской области ночью температура воздуха будет опускаться до -5°
Как сообщает Мурманское УГМС, Мурманская область находится под влиянием антициклона, формирующегося на севере Скандинавии. Антициклон, медленно смещаясь в восточном направлении, принесёт в наш регион тёплую, сухую погоду.
Завтра в Мурманской области будет переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный ночью слабый, днём умеренный. Температура воздуха ночью +3+8º, в центральных районах заморозки -1-5°, днём +13+18°
Комментарии
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-Нам интересно Ваше мнение21.08.17: Лидер КПРФ Геннадий Зюганов утверждает, что его партия подготовила программу «Десять шагов к достойной жизни», которые позволяют стране выйти из кризиса. А как вы считаете, сколько надо сделать шагов, чтобы мы зажили лучше?Проголосовало: 589 человек
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Последние комментарии
Олег
04.09.17 18:42
2017... Нет Бабыкина, нет Абрамова.
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Антон
02.09.17 21:09
Если скульптура Святого Николая будет огромная, то это будет круто. Желательно, чтобы не ниже Алёши.
Петр Матвейчук
01.09.17 13:36
Сначала ответьте себе на вопрос: "А кому и где вы нужны?", а потом принимайте решение о выезде. Согласен, опрос ни о чём!
Комментарий к новости:43% жителей Мурманской области хотят покинуть свой регион
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