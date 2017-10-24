В центральных районах Мурманской области ожидается до -12°

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится на периферии антициклона, смещающегося с севера Скандинавии в юго-восточном направлении. По Мурманской области местами пройдут слабые осадки, 25 октября на севере нашего региона усилится ветер.

Завтра в Мурманской области будет переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -1 -6°, в центральных районах до -12°, днём от -2 до +2°. Местами гололедица.

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На большинстве рек Мурманской области наблюдаются забереги, шугоход.