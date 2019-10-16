Мурманская область. Арктика16.10.19 18:02
В центральных районах Мурманской области ожидается снижение температуры до -10°, местами выпадет снег
Как сообщает Мурманское УГМС, 17 октября погоду Кольского полуострова будет определять поле повышенного атмосферного давления. По Мурманской области ожидается местами небольшой снег, туман, преобладающая температура воздуха ночью от -2 до -7°, днём от -3 до +2°.
18 октября наш регион будет находиться под влиянием циклона с центром в Баренцевом море: местами пройдут осадки, температура воздуха существенно не изменится.
Завтра, 17 октября, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег, туман. Ветер южный слабый. Температура воздуха ночью от 0 до -5°, в центральных районах до -10°, днём от -3 до +2°. Местами гололедица.
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