В центральных регионах Мурманской области температура опустится до -32°

Как сообщает Мурманское УГМС, 30-31 января Кольский полуостров будет находиться в малоградиентном барическом поле. По Мурманской области ожидается местами небольшой снег, преобладающая температура воздуха -11-16°, при прояснениях -21-26°, в центральных районах местами до -32°.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, туман, изморозь. Ветер слабый, переменный. Температура воздуха -11-16°, при прояснениях -21-26°, местами в центральных районах до -32° в течение суток. Гололедица.