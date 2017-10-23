Мурманская область. Арктика23.10.17 09:17
В центре дополнительного образования «Лапландия» энергетики рассказали детям о своей профессии
В мурманском центре дополнительного образования «Лапландия» в ходе общения с одаренными детьми, делающими первые шаги в научно-исследовательской и конструкторской деятельности, энергетики рассказали о своей профессии, напомнили о правилах электробезопасности и основах энергосбережения, уделили внимание вопросам экологии.
Более пятидесяти детей и подростков приняли активное участие в играх, организованных специалистами филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» (входит в ПАО «Россети»), охотно отвечали на вопросы, состязались в конкурсах и викторинах по электробезопасности. Все участники получили в качестве призов и сувениров тетради и закладки для книг с напоминанием о необходимости осторожного обращения с электричеством.
Также в рамках фестиваля состоялась торжественная церемония открытия детского технопарка «Кванториум».
Заместитель генерального директора - директор филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» Сергей Викулин, приглашенный на мероприятие в числе руководителей крупнейших предприятий региона, отметил, что «фестиваль научно-технического творчества «Юные инженеры Арктики» полностью оправдывает свое название и нам действительно есть на кого рассчитывать в будущем. Растет достойная смена сегодняшнему поколению энергетиков».
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-АналитикаРоссийские компании на 10% реже приглашают молодых специалистов на работу, чем в прошлом году
-ФоторепортажXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески
-Нам интересно Ваше мнение29.09.17: Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время визита в Свято-Троицкий Никольский женский монастырь Ташкента призвал монахов быть примером для всех верующих. А как Вы считаете, кто может быть идеалом в мирской и духовной жизни россиян?Проголосовало: 469 человек
-
Последние комментарии
Валерий.
18.10.17 17:22
Мы живем в 5-этажке, в подъезде двойные рамы, расстояние между рамами 50 см. На некоторых этажах стекла разбитые. Пришли с ЖЭУ и застеклили только наружные рамы, а на вопрос, почему ВЫ не застеклили
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
Иванов Сергей
17.10.17 12:06
Высокий суд Гонконга - это официальное название. И ещё. Иванов и Смирнов конечно гады, однако ответьте на вопрос: В чём пострадали потерпевшие?.
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Вопреки здравому смыслу, или Кому закон не писан?
Иванов Сергей
17.10.17 11:53
Вопреки мнению Арктик ТВ Во-первых у СПК РК "Северная звезда"ни одного кредита. Во-вторых у СПК РК Северная звезда" - 3 (три) судна, в-третьих рыбофабрика в селе Белокаменка. количество работающих - 1
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Вопреки здравому смыслу, или Кому закон не писан?
-Скоро в эфире14:15Мультфильмы (0+)14:40Городские хроники (12+)15:00«Чудеса России». Проект-исследование (12+)
-PRO ДеньгиКуриные яйца установили рекорд по росту цен за семидневку-PRO ВалютуКурс доллара вырос на 18 копеек, евро снижается на 24 копейки-PRO ЭнергетикуЗапрягают ветер для Териберки-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 23 октября-PRO Нефть и газ3-8 долларов за баррель - себестоимость добычи нефти в России-PRO ЗаконыГрядущее решение о повышении МРОТ до уровня прожиточного минимума следует увязывать с предстоящими президентскими выборами