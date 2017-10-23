В центре дополнительного образования «Лапландия» энергетики рассказали детям о своей профессии

В мурманском центре дополнительного образования «Лапландия» в ходе общения с одаренными детьми, делающими первые шаги в научно-исследовательской и конструкторской деятельности, энергетики рассказали о своей профессии, напомнили о правилах электробезопасности и основах энергосбережения, уделили внимание вопросам экологии.

Более пятидесяти детей и подростков приняли активное участие в играх, организованных специалистами филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» (входит в ПАО «Россети»), охотно отвечали на вопросы, состязались в конкурсах и викторинах по электробезопасности. Все участники получили в качестве призов и сувениров тетради и закладки для книг с напоминанием о необходимости осторожного обращения с электричеством.

Также в рамках фестиваля состоялась торжественная церемония открытия детского технопарка «Кванториум».

Заместитель генерального директора - директор филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» Сергей Викулин, приглашенный на мероприятие в числе руководителей крупнейших предприятий региона, отметил, что «фестиваль научно-технического творчества «Юные инженеры Арктики» полностью оправдывает свое название и нам действительно есть на кого рассчитывать в будущем. Растет достойная смена сегодняшнему поколению энергетиков».