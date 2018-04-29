В центре дополнительного образования «Лапландия» пройдет Фестиваль замещающих семей Мурманской области

Министерством образования и науки Мурманской области 4 мая 2018 года в 12.00. в Мурманском областном центре дополнительного образования «Лапландия» проводится Фестиваль замещающих семей Мурманской области.

Основной целью Фестиваля является повышение авторитета замещающих семей в обществе и распространение положительного опыта семейного воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В рамках Фестиваля состоятся региональные конкурсы для семей усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:

- спортивный конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья»;

- конкурс «Семья талантами богата» (сольные и коллективные выступления детей из замещающих семей);

- фотоконкурс «Моей семьи счастливые моменты»;

- творческий конкурс «Семья – основа державы» (видеоролики, слайды);

- конкурс «Творческая семейная мастерская» (работы прикладного творчества).

Все участники конкурсов получат свидетельства Министерства образования и науки Мурманской области.

Победители и призеры конкурсов будут награждены дипломами Министерства образования и науки Мурманской области и призами, а также подарками от спонсоров Фестиваля – ПАО «Сбербанк России», ПАО «Совкомбанк», АО «Кольская ГМК».

Подробная информация о конкурсах размещена на сайте «Дети-Мурман.ру» в разделе «Фестиваль замещающих семей».