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Мурманская область. Арктика05.09.17 08:51

В Центре гигиены и эпидемиологии № 120 ФМБА России нарушали трудовое законодательство в части своевременности выплаты заработной платы

Мурманской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах проведена проверка соблюдения трудового законодательства в части своевременности выплаты заработной платы работникам ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии № 120 ФМБА России».

Проверкой установлено, что вопреки требованиям ст.22, 136 ТК РФ, заработная плата в установленные локальным правовым актом дни в полном объёме работникам не выплачена.

Задолженность по выплате заработной платы за июль 2017 года составила 342976 рублей перед 42 работниками, что является грубейшим нарушением права работников на вознаграждение за труд, предусмотренного ст.37 Конституции Российской Федерации.

При этом надлежащие меры к погашению задолженности по заработной плате ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии № 120 ФМБА России» не принимает, имея дебиторскую задолженность в размере боле 2 милн рублей, претензионную работу не ведёт.

В связи с выявленными нарушениями, в отношении руководителя ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии №120 ФМБА России» прокурором вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч.6 ст.5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений), а также в адрес руководителя учреждения с целью устранения выявленных нарушений прокурором внесено представление.

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