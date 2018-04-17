В центре «Лапландия» будет дан старт областному фестивалю художественного творчества «Дорога и дети»

В соответствии с планом работы Министерства образования и науки Мурманской области, в целях воспитания законопослушных участников дорожного движения, профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни на базе Государственного автономного учреждения дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия» в период с 23 апреля по 22 октября 2018 года проводится областной фестиваль художественного творчества «Дорога и дети».

Фестиваль включает в себя проведение творческих конкурсов:

- конкурс декоративно-прикладного творчества «Красный, желтый, зеленый». Участники конкурса должны представить работы, которые выполнены с использованием различных материалов и техник (художественная вышивка, ручное ткачество, гобелен, лоскутное шитье, вязание, роспись по ткани, роспись по дереву, художественная обработка дерева, бисероплетение, декоративная игрушка, и т.д.).

- конкурс изобразительного искусства «Дорога не терпит шалости». На конкурс принимается одна работа в любом жанре от одного участника, выполненная как в традиционной технике рисования (карандаш, фломастер, гуашь, акварель, пастель и другие материалы), так и в нетрадиционной технике. Формат работы не более 30x40см, без паспарту (не сгибать и не сворачивать).

К участию в фестивале приглашаются воспитанники дошкольных образовательных организаций, обучающиеся общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования в возрасте от 5 до 16 лет. Допускается только индивидуальное участие.

Фестиваль проводится в трех возрастных категориях:

- 1 группа: 5 –7 лет;

- 2 группа: 8 – 12 лет;

- 3 группа: 13 – 16 лет.

Фестиваль проводится в два этапа с 23 апреля по 22 октября 2018 года:

I этап – муниципальный с 23 апреля по 24 сентября 2018 года;

II этап – региональный с 25 сентября по 22 октября 2018 года. На региональный этап направляются творческие работы победителей и призеров муниципального этапа (первые три места, не более одной работы в каждой возрастной группе каждой номинации от муниципального образования).

Для участия в региональном этапе фестиваля в срок до 10 октября 2018 года в адрес регионального организатора: 183031, г. Мурманск, пр-т Героев-Североморцев, д. 2, (каб. 401, 324 с пометкой «Дорога и дети») необходимо направить следующие материалы:

- творческие работы;

- заявку;

- согласия на обработку персональных данных;

- вариант конкурсной работы на электронном носителе (CD) в формате MS Word.

Дополнительную информацию по вопросам участия в конкурсах можно получить по телефонам: (815-2) 43-06-49, Дубовицкий Антон Сергеевич, заведующий отделом гражданско-патриотического воспитания и социальных инициатив ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»; (815-2) 43-64-88, Бреусова Юлия Адиловна, методист ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия».