В центре Мурманска будет перекрыто движение всех видов транспорта

В Мурманске в целях обеспечения безопасности дорожного движения и охраны общественного порядка во время проведения губернаторских новогодних мероприятий, будет перекрыто движение всех видов транспорта, за исключением имеющего спецпропуска установленного образца и запрещена стоянка всех видов транспорта по:

– улице Пушкинской - от проезда Николая Кононова до улицы Воровского - с 00 часов 18 декабря до 15 часов 21 декабря;

– улице Воровского - от улицы Пушкинской до улицы Софьи Перовской - с 00 часов 18 декабря до 15 часов 21 декабря;

– на въезде между домом № 2 по улице Софьи Перовской и домом № 3 по улице Пушкинской - с 00 часов 18 декабря до 15 часов 21 декабря.