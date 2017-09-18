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Мурманская область. Арктика18.09.17 16:32

В центре Мурманска будет перекрыто движение, запрещена парковка и стоянка всех видов транспорт

В Мурманске в связи с проведением общегородского инструктажа комплексных сил полиции Мурманского гарнизона будет перекрыто движение, запрещена парковка и стоянка всех видов транспорта за исключением автотранспорта УМВД России по г. Мурманску по улице Воровского от проспекта Ленина до улицы Софьи Перовской 21 сентября - с 00.00 до 17.00.

Также, в связи с проведением митинга, посвященного памяти воинов Полярной дивизии, планируется освободить от  транспорта и запретить парковку всех видов транспорта на уширеннии проезжей части в районе дома № 27 по проспекту Ленина 22 сентября - с 6.00 до 12.30.

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06.09.17: Свыше 52% россиян готовы переехать на Дальний Восток при условии, что будет жильё и зарплата свыше 50 тысяч рублей, сообщает ВЦИОМ. А вы готовы на таких условиях поменять Крайний Север на Дальний Восток?Проголосовало: 706 человек
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Последние комментарии

Павел
18.09.17 14:23
Вот оно как хорошо жить стало - картошка, капуста и лук с морковкой на четверть подешевели! На такой диете мы скоро в кроликов все превратимся, а тогда и мясо подешевеет!
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Ирма Германовна
18.09.17 14:19
Если борщ приготовить на костях, вместо мяса, то выгадать можно. Но целый месяц питаться одним борщом - увольте!
Комментарий к новости:Налегайте на борщ! Овощи на него подешевели в августе более чем на четверть
Zviygincew
18.09.17 10:52
Такие же идеи проталкивают и учёные МГТУ, но дело идёт как-то туго, не приживается такая экзотика среди северян.
Комментарий к новости:Жителям Севера пора переходить на ягель
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