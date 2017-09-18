В центре Мурманска будет перекрыто движение, запрещена парковка и стоянка всех видов транспорт

В Мурманске в связи с проведением общегородского инструктажа комплексных сил полиции Мурманского гарнизона будет перекрыто движение, запрещена парковка и стоянка всех видов транспорта за исключением автотранспорта УМВД России по г. Мурманску по улице Воровского от проспекта Ленина до улицы Софьи Перовской 21 сентября - с 00.00 до 17.00.

Также, в связи с проведением митинга, посвященного памяти воинов Полярной дивизии, планируется освободить от транспорта и запретить парковку всех видов транспорта на уширеннии проезжей части в районе дома № 27 по проспекту Ленина 22 сентября - с 6.00 до 12.30.