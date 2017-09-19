Мурманская область. Арктика19.09.17 12:05
В центре Мурманска из ГДЦ «Мередиан» эвакуируют людей
Как стало известно нашей редакции, в настоящее время в центре Мурманска проводится эвакуация людей из здания ГДЦ «Мередиан» и других офисов, расположенных рядом. Сообщается, что людей выводят из зданий ТРЦ «О'кей», администрации города Мурманска, ресторанов, кафе.
По не подтверждённым официально данным, это связано с анонимным звонком о заложенном взрывном устройстве. Отметим, что в последнее время такие сообщения регулярно поступали в тревожные службы разных городов страны. Вероятно, что эта волна телефонного террора докатилась и дол Мурманска.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
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-Нам интересно Ваше мнение06.09.17: Свыше 52% россиян готовы переехать на Дальний Восток при условии, что будет жильё и зарплата свыше 50 тысяч рублей, сообщает ВЦИОМ. А вы готовы на таких условиях поменять Крайний Север на Дальний Восток?Проголосовало: 713 человека
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Последние комментарии
Павел
18.09.17 14:23
Вот оно как хорошо жить стало - картошка, капуста и лук с морковкой на четверть подешевели! На такой диете мы скоро в кроликов все превратимся, а тогда и мясо подешевеет!
Комментарий к новости:Налегайте на борщ! Овощи на него подешевели в августе более чем на четверть
Ирма Германовна
18.09.17 14:19
Если борщ приготовить на костях, вместо мяса, то выгадать можно. Но целый месяц питаться одним борщом - увольте!
Комментарий к новости:Налегайте на борщ! Овощи на него подешевели в августе более чем на четверть
Zviygincew
18.09.17 10:52
Такие же идеи проталкивают и учёные МГТУ, но дело идёт как-то туго, не приживается такая экзотика среди северян.
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