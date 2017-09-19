В центре Мурманска из ГДЦ «Мередиан» эвакуируют людей

Как стало известно нашей редакции, в настоящее время в центре Мурманска проводится эвакуация людей из здания ГДЦ «Мередиан» и других офисов, расположенных рядом. Сообщается, что людей выводят из зданий ТРЦ «О'кей», администрации города Мурманска, ресторанов, кафе.

По не подтверждённым официально данным, это связано с анонимным звонком о заложенном взрывном устройстве. Отметим, что в последнее время такие сообщения регулярно поступали в тревожные службы разных городов страны. Вероятно, что эта волна телефонного террора докатилась и дол Мурманска.