В центре Мурманска из ГДЦ «Меридиан» эвакуируют людей

Как стало известно нашей редакции, в настоящее время в центре Мурманска проводится эвакуация людей из здания ГДЦ «Меридиан» и других офисов, расположенных рядом. Сообщается, что людей выводят из зданий ТРЦ «О'кей», администрации города Мурманска, ресторанов, кафе.

По не подтверждённым официально данным, это связано с анонимным звонком о заложенном взрывном устройстве. Отметим, что в последнее время такие сообщения регулярно поступали в тревожные службы разных городов страны. Вероятно, что эта волна телефонного террора докатилась и до Мурманска.

Напомним, шквал телефонных угроз начался 12 сентября, когда волна звонков с сообщениями о заминированных объектах накрыла полтора десятка городов России: Владивосток, Челябинск, Красноярск, Норильск, Екатеринбург, Пермь, Ставрополь, Брянск, Омск и Новосибирск, Москва.

Потом телефонные террористы продолжили свои атаки. В Чите эвакуировали сотрудников администрации Забайкальского края из-за звонка о минировании здания. По данным местных СМИ, звонки о минировании поступили в три читинских ТЦ: «Новосити», «Фортуна» и «Город мастеров».

Потом тревожные службы «спасали» Саратов, Якутск, Благовещенск, Петропавловск-Камчатский… Теперь очередь дошла и до областного центра Кольского полуострова.