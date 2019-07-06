Мурманская область. Арктика06.07.19 08:00
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3 метра по ширине проезжей части улицы Софьи Перовской (в районе дома № 18) в южном направлении - до 17 часов 8 июля;
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3 метра по ширине проезжей части улицы Софьи Перовской (в районе дома № 14) в южном направлении и на 3 метра по ширине проезжей части улицы Профсоюзов в западном направлении - с 8 часов 9 июля до 17 часов 31 июля;
– на
3 метра по ширине проезжей части улицы Софьи Перовской (в районе домов №№ 14 и 16) в южном направлении - с 8 часов 1 августа до 17 часов 31 августа.
В центре Мурманска планируется ограничить движение всех видов транспорта
В Мурманске в связи с проведением работ по замене участка тепловой сети планируется ограничить движение всех видов транспорта:
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