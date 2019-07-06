В центре Мурманска планируется ограничить движение всех видов транспорта

В Мурманске в связи с проведением работ по замене участка тепловой сети планируется ограничить движение всех видов транспорта:

– на 3 метра по ширине проезжей части улицы Софьи Перовской (в районе дома № 18) в южном направлении - до 17 часов 8 июля;

– на 3 метра по ширине проезжей части улицы Софьи Перовской (в районе дома № 14) в южном направлении и на 3 метра по ширине проезжей части улицы Профсоюзов в западном направлении - с 8 часов 9 июля до 17 часов 31 июля;