В центре Мурманска продолжается ремонт фасадов домов

Сегодня глава администрации Мурманска Андрей Сысоев и генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области Александр Емельянцев провели уже ставшее традиционным выездное совещание по вопросам обновления фасадов городских зданий, относящихся к объектам культурного наследия.

Объектом пристального внимания в этот раз стал жилой дом № 6 по улице Софьи Перовской. Он был построен в 1952 году. Необходимость в ремонте этой четырёхэтажки назревала давно.

В ходе мероприятий по обследованию технического состояния фасадов кирпичных многоквартирных домов, проведённых в январе 2017 года, было установлено неудовлетворительное техническое состояние фасада, наличие разрушений штукатурного слоя стен, балконов. Меры по ремонту общего имущества управляющая организация не предпринимала.

Сейчас на средства Фонда капитального ремонта подрядчиком в доме выполнены отделочные работы, строители готовятся к нанесению первого слоя краски. Дом будет таким, каким задумывал его архитектор, светло-оранжевого цвета.

– Работы по обновлению домов, относящихся к объектам культурного наследия, вошли в ритм, – отметил глава администрации областного центра Андрей Сысоев. – Уже появляются фасады готовые к покраске. Конечно, погода может внести коррективы, но стоит задача не гнаться за сроками выполнения, а выполнить качественный ремонт, которых прослужит долгие годы.

Всего в этом году в Мурманске запланирован капитальный ремонт 28 зданий со статусом «объекты культурного наследия» на улицах Пушкинской, Челюскинцев, Володарского, Софьи Перовской и 136 обычных многоквартирных домов.

Стоит отметить, что благодаря изменениям в федеральном законодательстве у муниципальных образований появится право дополнительно перечислять деньги в Фонд капитального ремонта. Однако софинансирование ремонта в первую очередь коснется тех домов, которые не имеют задолженности по капитальному ремонту. Не все собственники добросовестно оплачивают взносы. К примеру, в некоторых домах, запланированных к ремонту, задолженность по оплате взносов составляет несколько сотен тысяч рублей.