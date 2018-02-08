В центре Мурманска пройдут антитеррористические учения

По информации оперативного штаба в Мурманской области, во Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова и на прилегающей территории будут проведены антитеррористические учения.

Мероприятия запланированы в один из дней в период с 10 по 17 февраля в дневное время с 8 часов 30 минут до 13 часов.

Предусмотрено оцепление прилегающей к объекту территории и размещение на ней большого количества специальной техники, сотрудников правоохранительных органов и других ведомств и организаций.