В центре Мурманска ведётся ремонт тротуаров

Глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев в рамках традиционного объезда сегодня проверил ход работ по ремонту тротуаров на улице Челюскинцев.

Всего этим летом здесь будет отремонтировано 7 тысяч квадратных метров тротуарного покрытия. Такого глобального ремонта эта пешеходная зона не видела давно. На сегодняшний день заасфальтирован участок от плавательного бассейна до перекрестка с улицей Карла Либкнехта, установлен бортовой камень.

– Тротуары имеют важное значение для городской инфраструктуры, – отметил глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев. – Учитывая сложный многоуровневый рельеф заполярной столицы, в рамках летней ремонтной кампании будут отремонтированы 9 пешеходных лестниц во всех округах Мурманска.

Все работы выполняются в срок в соответствии с графиком. Завершить ремонт планируют до конца лета.